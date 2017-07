Ten gest Merkel podczas rozmowy z Putinem mógł wiele znaczyć. Kamery zarejestrowały zabawny moment

Na nagraniu widać, jak prezydent Rosji i kanclerz Niemiec dyskutują o czymś, zmierzając na swoje miejsca przy stole. Między przywódcami trwała zacięta wymiana zdań, co widać choćby po intensywnej gestykulacji Władimira Putina. Ten długo tłumaczył coś Merkel, która do pewnego momentu wyłącznie przytakiwała. Kiedy jednak przeszła do inicjatywy i zaczęła odpowiadać Putinowi, ten pokiwał głową w zaprzeczającym geście.

Brak wspólnego zdania prawdopodobnie tak wyprowadził z równowagi kanclerz Niemiec, że ta, nie kryjąc zniecierpliwienia, przewróciła oczami. Zabawną sytuację zarejestrowały kamery, a nagranie odbiegło na całym świecie. Mimo ogromnego zainteresowania mediów sprawą, nie wiadomo, jaki był temat rozmowy, ani też - co konkretnie wywołało taką reakcję.