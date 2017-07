Oświadczyny na paradzie równości. Policjantka powiedziała „tak”

Do niezwykłego wydarzenia doszło podczas sobotniej Parady Równości w Londynie. Na publikowanych w internecie nagraniach widzimy, jak w pewnym momencie z tłumu odłącza się zarumieniona dziewczyna, przyklęka na jedno kolano i prezentuje pierścionek zaręczynowy... policjantce osłaniającej imprezę. Po krótkiej chwili jest już jasne, że dziewczyna przyjmuje oświadczyny i obie padają sobie w objęcia. Zaręczyny przypieczętował radosny okrzyk zgromadzonego wokół tłumu. Nagranie z tego zdarzenia opublikowała między innymi brytyjska policja.

Jak wynika z informacji podawanych w brytyjskich mediach, zaręczone dziewczyny to Jane i Dizzy. Znają się od 5 lat i obie mieszkają w stolicy Wielkiej Brytanii. Postanowiły, że rozpoczną kolejny etap w swoim związku właśnie na London Pride Parade. W imprezie uczestniczyło około 40 tys. osób, wśród których pojawił się także burmistrz miasta Sadiq Khan. Hasłem parady było „Love Happens Here” („Tu dzieje się miłość”). Specjalne przesłanie do uczestników parady wystosowała także premier Wielkiej Brytanii Theresa May.