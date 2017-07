Księżna Kate wystąpiła w sukni polskiej projektantki. „To zaszczyt i przywilej”

Jednym z głównych punktów pierwszego dnia wizyty pary książęcej w Polsce był uroczysty bankiet w Łazienkach Królewskich, wydany przez ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce z okazji 91. urodzin królowej Elżbiety II. Przemówienie w trakcie uroczystości wygłosił książę William. W spotkaniu w Starej Oranżerii gośćmi honorowymi byli prezydent Andrzej Duda oraz pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda.

Księżna Kate na tę okazję wybrała kreację polskiej projektantki Gosi Baczyńskiej. Prostą białą suknię z czarnymi zdobieniami dopełniła subtelna biżuteria. „To zaszczyt i przywilej, że księżna Cambridge Kate założyła naszą suknię koktajlową” – skomentowała designerka na Instagramie.

– Do wczoraj nie wiedziałam, że Kate wystąpi w tej sukni. Przecież nie wypada się dopytywać. Nie wiedziałam, czy księżna w ogóle włoży coś ode mnie, ani na którą z uroczystości.To było ogromne napięcie, stres, a później wielka radość - relacjonowała Baczyńska w rozmowie z portalem gazeta.pl. Jak podkreśliła, wcześniej kontaktowała się z nią Natasha Archer, Private Secretary of Suke and Duchess of Cambridge, która poprosiła o trzy lookbooki.