Nagranie pierwszego tańca Agnieszki Radwańskiej i Dawida Celta podbija sieć

W sobotę 22 lipca Agnieszka Radwańska i Dawid Celt wzięli ślub w krakowskiej bazylice św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa, znanej jako kościół na Skałce. Para powiedziała sobie sakramentalne „tak” w sobotę 22 lipca.

Od wczoraj internauci i portale plotkarskie komentują suknię ślubną panny młodej i stroje zaproszonych gwiazd sportu, wśród których nie zabrakło m.in. Jerzego Janowicza, Karoliny Woźniackiej czy Tomasza Hajty.

Za sprawą Twittera do mediów trafiło także nagranie pierwszego tańca najlepszej polskiej tenisistki i jej partnera. Okazuje się, że młoda para dała prawdziwy popis. Specjalnie przygotowana choreografia do piosenki „Diamonds” Rihanny oraz przeboju Eda Sheerana „Shape of You” zachwyciła internautów. Dla wiernych fanów Radwańskiej nie było jednak tajemnicą, że ich idolka równie dobrze co na korcie, radzi sobie na parkiecie. – Uwielbiam tańczyć. Na parkiecie zawsze pojawiam się pierwsza, a opuszczam go jako ostatnia – mówiła tenisistka w jednym z wywiadów, cytowanych przez Polsat Sport.