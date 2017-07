Kukiz zamieścił zdjęcie z wakacji. Jest tylko jeden szczegół...

Lider Kukiz'15, Paweł Kukiz, podzielił się z internautami zdjęciem, które krótko podpisał „nareszcie wakacje”. I na tym można byłoby skończyć, gdyby nie jeden szczegół. Kukiz na zdjęciu pozuje przy łódce, która nazywa się „Fantazja Prezesa” i z uśmiechem wskazuje właśnie na napis na niej umieszczony. Nie wiadomo, czy jest to „łajba” należąca do polityka, czy też po prostu wypatrzył ją gdzieś w porcie i nie mógł się oprzeć, by tego małego, politycznego smaczku, nie wtrącić do zdjęcia.

Paweł Kukiz w okresie wakacyjnym przypomniał o sobie zdjęciem, tymczasem – o czym pisaliśmy na Wprost.pl – wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński wciąż pozostaje w kontakcie z użytkownikami Twittera. Jego ostatnie wpisy, m.in. o „tankowaniu i kawkowaniu”, wzbudziły spore zainteresowanie.

W zupełnie inny sposób wakacje spędzają niektórzy posłowie Platformy Obywatelskiej, którzy zaplanowali cztery spotkania z Polakami nad polskim morzem, a cykl nazwano „Wakacje z Europą”. Pierwszym przystankiem parlamentarzystów największej partii opozycyjnej były Rowy w województwie pomorskim, gdzie pojawili się m.in. Kinga Gajewska, Arkadiusz Myrcha, Monika Wielichowska czy Borys Budka.