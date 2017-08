Melisandre z „GOT” zdradza szczegóły przyszłych zawirowań w serialu? Fani spekulują

We fragmencie wywiadu dla magazynu „Elle” aktorka wcielająca się w postać Melisandre z „Gry o Tron” komentuje podesłane przez fanów teorie. To wyjątkowa gratka dla fanów serialu, którzy w jej słowach doszukiwać się mogą wskazówek co do dalszej fabuły produkcji.

Za postać Melisandre odpowiada Carice van Houten, aktorka z Holandii, która wcześniej grała w takich tytułach jak „Czarna księga”, „Walkiria”, czy „Intruzi”. To charakterystyczna rola w „Grze o Tron” dała jej jednak światową sławę. Jako Czerwona Kapłanka R'hllora, Melisandre przewiduje przyszłość i strzeże swojego króla Stannisa Baratheona. Z pomocą magii włada także tajemniczymi cieniami. Podczas nagrywanej na wideo części wywiadu dla „Elle” opublikowanej na Facebooku przez Harper's Bazaar, Carice van Houten odpowiadała na różne pytania i komentowała pomysły fanów hitowego serialu „Gra o Tron”. Odnosiła się m.in. do kwestii dotyczącej jej źródła energii. Internauta o imieniu Samuel sugerował, że jest nim naszyjnik z rubinów, wiszący na szyi czarodziejki. Dodawał, że jego zdaniem naszyjnik ten można „podładować tak jak smartfona”. Fan serialu o imieniu Ricardo stwierdził z kolei, że Melisandre zajmuje się poszukiwaniem Azor Ahai, ponieważ jest on w rzeczywistości jej mężem. Więcej - mniej lub bardziej poważnych - teorii pojawia się w prezentowanym poniżej nagraniu.Fani serialu na całym świecie bawią się wypowiedziami aktorki, próbując wyczytać między wierszami jakiś szczegół dotyczący dalszych wydarzeń. Czy Melisandre pomoże im poznać przyszłość Westeros?