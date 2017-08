Dlaczego wielki dmuchany kurczak przeszedł przez jezdnię? Żeby stanąć za Białym Domem

Wielki dmuchany kurczak ze złotym dziobem, złotymi nogami, złotymi brwiami oraz oczywiście złotą fryzurą stanął naprzeciwko Białego Domu w Waszyngtonie. Jeżeli dotąd ktokolwiek jeszcze nie domyślał się, że jest to znak dla Donalda Trumpa, to wszelkie wątpliwości powinny rozwiać słowa kalifornijskiego filmowca. Taran Singh Brar, autor filmów dokumentalnych, wziął na siebie odpowiedzialność za postawienie gigantycznego rekwizytu właśnie w tym miejscu. Podkreślił, że jest to protest przeciwko obecnemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych, który jego zdaniem jest słabym i nieskutecznym liderem. Brar zarzuca Trumpowi strach przed Putinem i Kim Dzong Unem i porównuje go do „tchórzliwego kurczaka”.

Co ciekawe, zgodę na postawienie wysokiej na 9 metrów figury wydały zarówno National Parks Service, jak i dbające o bezpieczeństwo prezydenta Secret Service. Brar przyznał, że o pozwolenie starał się od marca, a załatwienie wszystkich formalności wymusiło na nim kilka podróży przez cały kraj. O wiele łatwiej poradził sobie z załatwieniem dmuchanego zwierzaka. Za sumy od 500 do 650 dolarów podobne „trumpopodobne” balony można nabyć w internetowym sklepie eBay.