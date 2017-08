Jeśli myślicie, że wszystko już było, jesteście w błędzie. Oto „Despacito” po śląsku

„Ja, my wiymy, że za puszczanie Despacito dostanie sie w zymby i gyszynk łod wróżki zymbuszki. My tego tyż suchać niy mogymy. Dyć niy byłyby my sobom kej przi piontku Wom nie pedziały trocha.”.. – piszą autorzy nagrania w opisie filmu zamieszczonego na Youtube i musimy przyznać, że nie mamy zielonego pojęcia, co to znaczy. Muzyka w każdym razie się zgadza, więc wierzymy im na słowo - to śląska wersja „Despacito”, najpopularniejszej obecnie piosenki na Youtube.

Szalony sukces „Despacito”