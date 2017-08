Wzruszające słowa Anny Lewandowskiej o byciu mamą. Trenerka udostępniła też kolejne zdjęcie córeczki

„Jako zapalony sportowiec, trener oraz niezłomny i nie poddający się promotor zdrowego stylu życia, z pełnym zapałem na wszystkie pytania pt. czy warto być aktywnym, odpowiadam bez mrugnięcia oka: TAK! WARTO być aktywnym,…ale przede wszystkim w zdrowym tego słowa znaczeniu. Jako zawodowy sportowiec, trenerka i reprezentantka naszego kraju, wiele lat walczyłam na macie, zarówno w kraju, jak i na arenach międzynarodowych. Trenowałam wiele godzin dziennie, wylewając siódme poty… kochałam to, nadal kocham… i oczywiście tęsknie. Jednak te chwile, jak wszystko w życiu, przemijają. W zamian otrzymujemy nowe, równie piękne momenty” – napisała na swoim profilu na Facebooku Anna Lewandowska.