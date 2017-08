19 sierpnia 2017 roku nastąpi koniec świata? Wyjaśniamy, o co chodzi z przepowiednią świętej Matrony Nikonowej

Według informacji, które zaczęły się pojawiać w mediach, Nikonowa miała powiedzieć, że 19 sierpnia 2017 roku o zachodzie słońca „ludzie padną na ziemię”, a gdy wstaną „świat będzie inny”, z czego wysnuto wniosek o zapowiedzi końca świata. Przepowiednia przypisywana rosyjskiej świętej miała brzmieć: „Na koniec dnia wszyscy ludzie padną na ziemię, a na początek (rano następnego dnia - red.) wstaną, i świat stanie się inny. I czeka ludzi wielki ucisk, jakiego nigdy jeszcze nie doświadczyli”.

W innej wersji padły ponadto słowa o śmierci ludzi wskutek wojny. „Będzie dużo ofiar. Będą leżeć na całej ziemi. Wieczorem wszyscy znajdą się na ziemie, a rankiem wszystko zmieni się w ziemię”. Według części rosyjskich mediów, słowa te miały zostać przypisane Matronie przez jej opiekunkę, która w ten sposób relacjonowała jej przepowiednie po śmierci Nikonowej. Nie wiadomo dokładnie, skąd pojawiło się powiązanie ich z datą 19 sierpnia 2017 roku, bowiem nawet jeśli wierzyć w słowa przypisywane świętej jako zapowiedź końca świata, nie pojawia się w nich żadna konkretna data.Ponieważ informacja o zapowiedzi nadchodzącego Armageddonu od kilku dni rozgrzewa rosyjskie i światowe media, do doniesień ustosunkowała się Cerkiew Prawosławna. Przypisywanie Nikonowej przepowiedni o końcu świata określono mianem kłamstwa.

„Wierni muszą być bardzo uważni odnośnie tej bzdury, która niestety jest nieodłączną częścią ludzkiej osobowości(…). Niektórzy ludzie mają tendencję wiary w horrory, nonsensy i "podgrzewane" tematy – powiedział w rozmowie z RIA Novosti szef internetowego projektu „Pytania do księdza” w sieci „Elicy” hieromnich Makarij.

Innego końca świata nie będzie...

Przepowiednie o końcu świata co jakiś czas rozgrzewają wyobraźnię ludzi na całym świecie. Poniżej zebraliśmy najsłynniejsze z nich.

Galeria:

Kto przepowiadał koniec świata?

Kiedy miał nastąpić koniec świata?

2240 r.

W 1968 r. egipski biochemik Rashad Khalifa przepowiedział, że świat skończy się w 2240 r. Jak twierdził, dowiedział się tego po tym, jak złamał kod Koranu i poznał zawarte w nim przesłanie. Zawiera ono jeszcze jedną, ciekawą zapowiedź - wszyscy wierzący, niezależnie od religii, mają zostać zbawieni.



2129 r.

To jedna z najciekawszych przepowiedni o końcu świata. Sunnicki uczony Said Nursi, nazywany przez swoich wyznawców Cudem Epoki, przetłumaczył wiele powiedzeń Mahometa i odkrył, że według jednego z nich koniec nastąpi w 2129 r. Ma do niego dojść za sprawą... jednookiego zdobywcy Ziemi, który stoczy bitwę z Mesjaszem, zaś biblijne postacie Gog i Magog ściągną na świat plagi.



2020 r.

Amerykańska wizjonerka Jeane Dixon przed swoją śmiercią w 1997 r. zapowiedziała, że zagłada nastąpi w 2020 r. Dla wielu osób może być wiarygodną wieszczką. Przewidziała bowiem zabójstwo prezydenta Kennedy'ego.



28 września 2015

„Krwawy Księżyc”, który widzieliśmy na niebie w nocy z niedzieli na poniedziałek miał być zapowiedzią Armagedonu. Niektórzy przywódcy religijni twierdzili, że słynne zaćmienie jest znakiem zwiastującym powrót Jezusa na Ziemię. Przepowiednie związane z Superksiężycem można było łączyć z biblijnymi opisami. "Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień Pański, dzień wielki i straszny” (Ks. Joela 3,4). Podobny fragment można znaleźć w Ewangelii św. Łukasza. "Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy” (Łk 21, 25).



21 grudnia 2012 r.

Końcówka 2012 roku była prawdziwym szaleństwem, jeśli chodzi o obawy związane z końcem świata. Dokładnie 21 grudnia kończył się kalendarz Majów. Przewidywano, że będzie to również początek zagłady. Podobno w przepowiednie uwierzył nawet Tom Cruise, który „dzień ostateczny” spędził w tureckiej miejscowości Sirince. To miejsce jako jedyne miało przetrwać katastrofę. O przepowiedni z 2012 roku powstał nawet film: „2012: Koniec świata”.



31 grudnia 1999 i 2000 r.

Nowe tysiąclecie było okazją do głoszenia nowych przepowiedni o końcu świata. Okrągła data miała zwiastować zagładę, ale nie wiadomo dokładnie, o jaką katastrofę chodziło. Jedna z teorii mówi, że wszystkie planety Układu Słonecznego miały ustawić się w jednej linii, co spowodowałoby nieodwracalne zmiany na Ziemi.



1975 r.

Świadkowie Jehowy twierdzili, że koniec świata nastąpi w 1975 r. Pisano o tym w 1967 r. w czasopiśmie "Przebudźcie się". Do żadnej katastrofy nie doszło, ale autorzy przepowiedni bronią swojej teorii. Mówią, że „koniec systemów” jest procesem długotrwałym, a jego data wciąż się zmienia.



1 lutego 1524 r.

Ta data końca świata została wyznaczona przez londyńskich astrologów. Ludzie uwierzyli w przepowiednię i wpadli w panikę. Dwadzieścia tysięcy londyńczyków wybrało się wówczas na pobliskie wzgórza. Ostatecznej zagłady się nie doczekali.

Kim była Matrona Nikonowa?

Sama Matrona Nikonowa, zwana Matroną Moskiewską, jest Świętą Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Matrona Dmitriewna Nikonowa, jak brzmi jej prawdziwe nazwisko, urodziła się w 1885 roku, jako najmłodsze z czworga dzieci. Jeszcze przed jej narodzinami, matka planowała oddanie jej do przytułku, zakładała bowiem, że rodziny nie będzie stać na jej utrzymanie.Legenda głosi, że pod wpływem proroczego snu matka przyszłej świętej zdecydowała się zatrzymać dziecko. Matrona urodziła się niewidoma. Z podań wynika, że dziecko od małego było obdarzone darem - od 7-8 roku życia dziewczynka miała posiadać zdolność przepowiadania przyszłości, uzdrawiania i czytania w myślach.

Z czasem sława głęboko uduchowionej wieszczki rozeszła się po całej Rosji. Dziewczynka miała przewidzieć m.in. rewolucję październikową i jej następstwa, a także - w 1939 roku wybuch II wojny światowej.W wieku 17 lat Matrona straciła władzę w nogach, ale mimo wciąż pogarszające go się stanu zdrowia, aż do śmierci w 1952 roku przyjmowała osoby pragnące skorzystać z jej umiejętności. Według przekazów hagiograficznych, milicja miała wielokrotnie próbować aresztować wieszczkę. Za każdym razem Matrona miała jednak przewidywać ich przyjście i w przeddzień przybycia funkcjonariuszy lub tego samego dnia przenosić się do innego mieszkania. W 1999 Matrona Moskiewska została kanonizowana, jej relikwie przechowywane są w monasterze Opieki Matki Bożej w Moskwie.