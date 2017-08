Ten żart to plaga internetu. Oni zrobili go na koncercie. Przesadzili?

Nie poznał internetu, kto nie został nigdy „zrickrollowany”. Swego czasu ten dowcip był prawdziwą plagą w sieci, a zwykły internauta bał się kliknąć w jakikolwiek link, żeby nie trafić na Ricka Astleya. Tym razem jednak Dave Grohl ze swoim zespołem poszedł dalej. Przypomniał dowcip z Rick Rollem... w środku koncertu. Zespół Foo Fighters zaczął od wstępu do utworu „Smells Like Teen Spirit” Nirvany (Grohl jest byłym perkusistą tej legendarnej formacji). Po krótkiej chwili jednak z głośników popłynęła znana, a jednak odmieniona melodia „Never Gonna Give You Up”. Na scenie pojawił się zaś nie kto inny, jak Rick Astley. Wspólnie z Foo Fighters wykonał ostrą, rockową przeróbkę swojego hitu, jednej z najpopularniejszych piosenek ery Youtube.

„Rickrolling” - o co chodzi?

„Rickrolling” to specyficzny internetowy żart, polegający na wysłaniu komuś podstępnie niewłaściwego linka do piosenki. Dowcip tkwi w tym, że w rzeczywistości odsyła się do utworu „Never Gonna Give You Up” Ricka Astleya. Nigdy wcześniej nie dokonano tego jednak na scenie podczas koncertu.