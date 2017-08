Trump zignorował ostrzeżenia NASA. Zaćmienie obejrzał bez okularów

Amerykanie mogli oglądać całkowite zaćmienie Słońca 21 sierpnia między 19.15 a 20.50 czasu polskiego, a zjawisko mogli obserwować mieszkańcy 14 stanów. Okazji do zobaczenia tego niezwykłego zjawiska nie przepuścił też prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który wspólnie z pierwszą damą Melanią i najmłodszym synem Barronem, przyglądali się niebu.

O tym, że na Słońce nie powinno się patrzeć gołym okiem, wiedzą już dzieci, jednak w kontekście wspomnianego widowiska, w USA bito na alarm, robiła to m.in. NASA, by Amerykanie po prostu uważali i starali się mieć przynajmniej okulary przeciwsłoneczne do oglądania zaćmienia. Tymczasem amerykańskie stacje przyłapały samego prezydenta, jak pokusił się o zdjęcie okularów, by spojrzeć wprost na Słońce. Na ratunek Trumpowi próbowali pójść nawet inni widzowie, którzy gdy zorientowali się, co zrobił prezydent, zaczęli krzyczeć: „nie patrz!”.

Na czym polega zaćmienie Słońca?

Zaćmienie Słońca następuje, kiedy Księżyc jest w nowiu i znajdzie się na linii Ziemia-Słońce, przesłaniając tarczę słoneczną. W zależności od dokładnego położenia Ziemi na orbicie wokół Słońca i Księżyca na orbicie wokół Ziemi, zaćmienie może mieć różną długość i formę. Wyróżnia się zaćmienie całkowite, obrączkowe, częściowe i hybrydowe.

To pierwsze następuje wówczas, gdy tarcza Księżyca całkowicie przesłania tarczę słoneczną. Zaćmienie obrączkowe jest w sytuacji, gdy stożek cienia księżycowego wypada nieco ponad Ziemią. Wtedy tarcza Księżyca nie jest w stanie w całości przesłonić tarczy Słońca i widzimy wokół Księżyca jasną obrączkę. Zaćmienie hybrydowe (obrączkowo-całkowite) jest najrzadsze – ze względu na kulistość Ziemi czasem występuje sytuacja, że w centralnych rejonach pasa zaćmienia jest ono całkowite, a na skraju pasa obrączkowe. Zaćmienia częściowe to takie, w których tarcza Księżyca zakrywa jedynie część tarczy słonecznej.