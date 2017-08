Memom nie ma końca. „Pelerynki-patriotki” już drugi tydzień inspirują internautów

Galeria:

To musiało się tak skończyć. Wysyp memów po zdjęciu Jarosława Kaczyńskiego ze szczytu Koziarza

Internautów dawno tak nie poruszył żaden strój polityka. Przeciwdeszczowa peleryna prezesa PiS w barwach biało-czerwonych to w trakcie tegorocznego sezonu ogórkowego niekwestionowany hit. W poprzedni piątek publikowaliśmy wciąż świeże memy na ten temat, ale pomimo upływu całego tygodnia nowe produkcje nie przestają zalewać sieci. W ten piątek dodaliśmy do naszej galerii kolejną porcję memów.

Wyprawa na Koziarza

Joachim Brudziński przyzwyczaił internautów do tego, że dzieli się zdjęciami ze swoich podróży z Jarosławem Kaczyńskim. Tym razem na męską wyprawę politycy wybrali się na szczyt Koziarz w Beskidzie Sądeckim, ubrani w „patriotyczne peleryny”. Wszystko dlatego, że jak pisał wicemarszałek, pogoda „nie rozpieszczała” podróżników. W niedzielę wieczorem Brudziński podzielił się na Twitterze zdjęciami z tej wyprawy. Nie mógł jednak spodziewać się, że zyskają one aż taką popularność i staną się niemal niewyczerpanym źródeł inspiracji dla autorów memów.

Modna „pelerynka-patriotka”

Rekordy popularności bije jednak nie tylko sama fotografia, ale również wspomniane wcześniej patriotyczne pelerynki, które na swoją męską wyprawę zabrali politycy partii rządzącej. Wirtualna Polska dotarła do producenta patriotycznych płaszczy. Ludwik Dziedzic, właściciel FPH Ludwik podkreślał w rozmowie z portalem, że sam Kaczyński chodzi w jego pelerynie. – Cieszę się, bo popieram go od dawna – przyznał. Pelerynkę przeciwdeszczową oferuje m.in. sklep Axer Sport. Zadzwoniliśmy i zapytaliśmy, czy można kupić biało-czerwony płaszcz. – Były w dużych ilościach, ale już się skończyły – usłyszeliśmy w poniedziałek 21 sierpnia. Nie ma wątpliwości, że pelerynki rozeszły się po tym, jak Jarosław Kaczyński wybrał się w jednej z nich na górską wyprawę. Właściciel firmy FPH Ludwik w rozmowie z WP podkreślał, że na pomysł z patriotycznymi pelerynami wpadł już przed Euro 2012. – Wtedy to grubo ponad 20 tysięcy sztuk sprzedałem – przekonywał.