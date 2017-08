Trump zaczął improwizować i pomylił dziennikarki. „Mamy w kraju dużo blondynek”

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej goszczący w Finlandii Donald Trump wyszedł poza utarty dyplomatyczny schemat i zaproponował prezydentowi tego kraju odpowiedź na jeszcze jedno dodatkowe pytanie. Przyjętym zwyczajem podczas tego typu wydarzeń są dwa pytania od lokalnych dziennikarzy zadawane gościowi i dwa od dziennikarzy, którzy przylecieli z delegacją, zadawane gospodarzowi. Dobry humor obu polityków sprawiał jednak, że atmosfera na konferencji była wyjątkowo luźna. – Wiem, że moglibyśmy odpowiedzieć jeszcze na parę pytań – zagadnął wesoło Trump.

Kiedy prezydent Finlandii Sauli Niinisto za namową gościa wskazał kolejną dziennikarkę, Trump zaoponował. – Znowu? Chcesz pytanie po raz kolejny od tej samej? – dziwił się Trump. Niinisto szybko wyprowadził go z błędu. – To nie ta sama pani. One siedzą obok siebie – tłumaczył ku ogólnemu rozbawieniu zgromadzonych na sali konferencyjnej osób. Głos zabrała też sama dziennikarka. – Mamy wiele blondynek w Finlandii – zażartowała. Całe zdarzenie szybko stało się popularne w internecie. Link do nagranej sytuacji zamieszczamy poniżej.