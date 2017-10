To dłonie 33-letniego sportowca. Jak doprowadził je do takiego stanu?

Widoczne na zdjęciu dłonie należą do zdrowego, 33-letniego mężczyzny. Co więcej, to m.in. dzięki nim 33-letni Alex Gregory ma dziś na koncie całą kolekcję złotych medali w wioślarstwie, w tym także olimpijskie złoto. Brytyjski sportowiec tłumaczy, że widoczny na zdjęciu obraz to efekt spędzenia zbyt długiego czasu w mokrych rękawicach do wiosłowania. Zaznacza, że ochraniający ręce sprzęt świetnie sprawdza się w ochronie przed pęcherzami, a odbarwienia i zmarszczona skóra wynika z panującej wewnątrz polarowych rękawic wilgoci.

Ekipa wioślarzy, wśród których znajduje się także Gregory, przed 7 tygodniami rozpoczęła przełomową wyprawę z Tromsoe w Norwegii do Longyearbyen w Svalbardzie. Drugi etap podróży miał odbywać się między Svalbardem i islandzkim Saudarkrokurem. Na tym etapie jednak załoga wioślarzy musiała się zatrzymać ze względu na komplikacje z łódką.

– Nigdy jeszcze nie byłem tak długo taki mokry i zziębnięty jak teraz. To przenika do moich kości, absolutnie nie da się przed tym uciec – opisywał swoje przeżycia sportowiec. Pomimo przerwania próby, zespół Brytyjczyka nadal posiada 11 z 12 światowych rekordów.