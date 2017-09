Premier wstawił zdjęcie, na którym trzyma piwo i całuje wnuczkę. Internauci podzieleni

Zdjęcie opatrzone podpisem „wielozadaniowość podczas meczu” nie spodobało się części użytkowników Facebooka. Jedna z internautek stwierdziła np. że picie alkoholu podczas trzymania małego dziecka nie jest czymś, co należy promować. „To zdjęcie jest niewłaściwe. W każdym momencie mógł upuścić piwo. Co wtedy?” - brzmiał inny komentarz pod wpisem.

Z drugiej strony wiele osób stanęło w obronie premiera. „Co za piękne zdjęcie. Turnbull ma pełne prawo do opiekowania się wnuczką i przytulania jej. Robi to, co każdy przeciętny Australijczyk, ogląda mecz, delektując się piwem i przede wszystkim cieszy się spędzając czas z rodziną” - napisał jeden z „obrońców” premiera. Inny skomentował zdjęcie słowami: „Bardzo dobrze Malcolm. Nie ma nic lepszego, niż oglądanie meczu wraz z rodziną. Bez piwa nie byłbyś Australijczykiem. Zignoruj komentarze pisane przez facebookowych trolli. Ciesz się tymi chwilami”.

Rząd Turnbulla, który odmawia przeprowadzenia referendum ws. związków jednopłciowych, znajduje się pod presją ze strony liberalnych grup. W niedzielę premier pojawił się na wiecu w Nowej Południowej Walii, gdzie udzielił poparcia zalegalizowaniu związków homoseksualnych.