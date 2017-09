Najbardziej aktywny wulkan na świecie znowu pokazał swoją moc. Widowiskowa erupcja na Hawajach

Z czynnego wulkanu Kīlauea na wyspie Hawaiʻi wypłynęła ostatnio lawa, która może osiągnąć temperaturę nawet 1400 stopni Celsjusza. W głównym kraterze znajduje się jezioro lawowe Halemaʻumaʻu. Wulkan zbudowany jest z bazaltu i na co dzień wydobywa się z niego dym, a we wnętrzu dochodzi do przesunięć magmy. Pierwsza erupcja nastąpiła około 300 000-600 000 lat temu, jednak za względu na ciągłą aktywność i przykrywanie przez wypływającą lawę powierzchni góry, najstarsze znalezione skały mają około 23 000 lat. Od 1983 roku erupcja następuje stale.

Kīlauea wznosi się on na wysokość 1247 metrów nad poziomem morza i zajmuje powierzchnię blisko 1430 kilometrów kwadratowych, co stanowi niemal 13,7 proc. powierzchni najmłodszej i największej wyspy archipelagu Hawajów. W jego głównym kraterze znajduje się jezioro lawowe Halemaʻumaʻu. Jego długość jest szacowana na 255 metrów długości i 195 metrów szerokości. Tradycyjne hawajskie wierzenia głoszą, że Kilauea to siedziba bogini wulkanów Pele, a jego erupcja została wywołana jej złością.