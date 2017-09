„I zrobili tu dziecko”. Kwaśniewski o wizycie Kate i Williama w Polsce

Od kiedy Pałac Kensington poinformował, że trzeciej ciąży Kate, zaczęły pojawiać się spekulacje, czy dziecko nie zostało poczęte w trakcie wizyty pary książęcej w Polsce, która miała miejsce w połowie lipca. „Dziecko numer trzy dla Kate i Williama. Poczęte podczas wycieczki do Polski” – informował z okładki brytyjski tabloid „The Sun”.

Przypomnijmy, podczas wizyty w Polsce księżnej Kate i księcia Williama brytyjskie media rozpisywały się o sytuacji, jaka miała miejsce podczas pobytu pary w wieżowcu Warsaw Spire. Uwagę mediów przyciągnęła reakcja Kate na prezent od przedstawicielki jednego ze startupów – firmy Whisbear. Księżna, matka dwójki dzieci, otrzymała bowiem zabawkę zaprojektowaną w celu uspokajania niemowląt. Dziękując za prezent, Kate odpowiedziała ze śmiechem: „Po prostu będziemy musieli mieć więcej dzieci”.

Z podobnego założenia, co brytyjski tabloid, wyszedł Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent był we wtorek gościem radia Zet, w którym mówił m.in. o pozycji Polski na scenie międzynarodowej. Odniósł się m.in. do kwestii reparacji i kontrowersyjnych projektów polskich paszportów, w których pierwotnej wersji znalazła się Ostra Brama, a także przemówienia Jarosława Kaczyńskiego z miesiącznicy smoleńskiej.

– Tolerancji to w ogóle nie ma. Natomiast ta wyspa wolności, obyśmy byli państwem wolności, natomiast samotność we współczesnym świecie jest błędem – komentował Kwaśniewski. Były prezydent wymienił w tym kontekście zamrożone stosunki z Rosją czy sprawę reparacji rzutującą jego zdaniem na relacje z Niemcami. – Krótko mówiąc, psujemy stosunki w najbliższym otoczeniu i wierzymy, że Ameryka Trumpa będzie tak solidarna wobec nas, że w najgorszej sytuacji wyciągnie nas z tarapatów – przekonywał Kwaśniewski.