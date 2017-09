Ludzie byli zdumieni. Harrison Ford wysiadł ze swojego samochodu, by...

Harrison Ford znany m.in. z roli Indiany Jones’a, czy Hana Solo wysiadł ze swojej limuzyny i pewnie wszedł w rolę policjanta, aby pokierować pojazdami, które utknęły w korku, powstałym na skutek wypadku drogowego. Ford był wyraźnie poirytowany, ale udało mu się odblokować trasę, po czym wrócił do swojego auta. Aktor był w drodze do hotelu The Carlyle. Na nagraniu uchwyconym przez przypadkowych obserwatorów, słychać także zdumionych całą sytuacją przechodniów dopytujących się „czy to naprawdę on”.

75-letni aktor raczej nie myśli o emeryturze. W tym roku na ekrany kin wejdzie film „Blade Runner 2049”, a w 2018 i 2020 „You Belong to Me” oraz nowa część „Indiany Jones’a”.

Kilka lat temu Ford został poważnie ranny w wypadku awionetki. Samolot lądował awaryjnie na polu golfowym w Kalifornii. Niedawno udzielił wywiadu, w którym powiedział, że nadal wsiada do kokpitu, bo po prostu kocha latać.