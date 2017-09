Co łączy krokodyle z hazardem, czy koty są płynem i co daje gra na didgeridoo? Rozdano Antynoble

Laureaci Ig Nobli, nazywanych także Antynoblami, co roku wzbudzają wielkie zainteresowanie. Wszystko przez niezwykłą kreatywność naukowców i ich często absurdalne badania w nietypowych dziedzinach. Także w tym roku nagrodzeni nie zawiedli. Przedstawiamy dziesiątkę najdziwniejszych osiągnięć minionych 12 miesięcy.

Pokojowy Ig Nobel - Milo Puhan, Alex Suarez, Christian Lo Cascio, Alfred Zahn, Markus Heitz i Otto Braendli

Antynobel za udowodnienie, że regularne granie na instrumencie australijskich Aborygenów - didgeridoo - leczy chrapanie. Dzieje się tak dzięki ćwiczeniu i wzmacnianiu mięśni języka i górnych dróg oddechowych.



Dynamika płynów - Jiwon Han

Antynobel za badania nad rozchlapywaniem kawy. Mniej tego płynu rozlewa się, gdy człowiek niesie kubek z napojem, krocząc do tyłu.



Ekonomia - Matthew Rockloff, Nancy Greer

Antynobel za eksperymenty dowodzące, że obcowanie z krokodylami przyczynia się do hazardu. Turyści na farmie krokodyli znacznie więcej czasu niż inni poświęcali na grę na automatach.



Fizyka - Antoine Fardin

Antynobel za podjęcie problemu płynności kotów i zbadanie teorii, według której koty są płynem, ponieważ przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują.



Biologia - Kazunori Yoshizawa, Rodrigo Ferreira, Yoshitaka Kamimura i Charles Lienhard

Antynobel za znalezienie kobiecego penisa i męskiej pochwy u jednego z gatunków owadów jaskiniowych.



Odżywianie - Fernanda Ito, Enrico Bernard, Rodrigo Torres

Antynobel za znalezienie śladów ludzkiego DNA w odchodach nietoperzy z gatunku Diphylla ecaudata, dowodzące żywienia się tych stworzeń ludzką krwią.



Kognitywistyka - Matteo Martini, Ilaria Bufalari, Maria Antonietta Stazi, Salvatore Maria Aglioti

Antynobel za udowodnienie, że bliźnięta mają trudność z rozpoznaniem się nawzajem na zdjęciach.



Położnictwo - Marisa López-Teijón, Álex García-Faura, Alberto Prats-Galino, Luis Pallarés Aniorte

Antynobel za udowodnienie, że płód w brzuchu matki silniej reaguje na muzykę graną wewnątrz pochwy za pomocą urządzenia Baby Pod, niż na muzykę graną na brzuchu ciężarnej.



Anatomia - James Heathcote

Antynobel za badania nad problemem dużych uszu u starszych osób. Heathcote dowiódł, że ludzkie uszy nigdy nie przestają rosnąć i powiększają się co roku średnio 0,22 mm.



Medycyna - Jean-Pierre Royet, David Meunier, Nicolas Torquet, Anne-Marie Mouly, Tao Jiang

Antynobel za zaawansowane badania ludzkiego mózgu pod kątem obrzydzenia serem.