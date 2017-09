Czasem zwykłe z pozoru zdjęcie potrafi zrobić oszałamiającą karierę. Nie zawsze bowiem to, co widzimy na pierwszy rzut oka jest tym, co rzeczywiście przedstawia fotografia. "The Independent" zebrał zdjęcia, które wprowadziły setki osób w błąd. Poradzicie sobie z odkryciem, co naprawdę przedstawiają?