Internauci znudzili się wyśmiewaniem Trumpa? Wrócili do Obamy, wybrali zdjęcie z 2009 roku

Galeria:

Redit Photoshop Battle. Edycja z Barackiem Obamą i jego żoną Michelle, sadzącymi młode drzewko

Portal społecznościowy Reddit od dłuższego czasu organizuje zawody w przerabianiu popularnych i kontrowersyjnych zdjęć. W tym konkursie liczy się nie tylko dowcip, ale także technika i kreatywność. Pomysłodawcy zabawy postanowili dać odpocząć głównemu bohaterowi wielu poprzednich edycji i tym razem zamiast fotografii Donalda Trumpa, zaproponowali przerabianie starego zdjęcia Baracka i Michelle Obamamów.

Do najnowszej edycji zabawy wytypowana została fotografia z 21 kwietnia 2009 roku. Na zdjęciu zobaczyć możemy prezydenta Obamę tuż po inauguracji, który razem z żoną uczestniczy w sadzeniu młodego drzewa w Kenilworth Aquatic Gardens w Waszyngtonie. Internauci już przed laty zwracali uwagę, że to Pierwsza Dama trzyma łopatę, a prezydent przygląda się pracy małżonki i młodych ludzi z założonymi rękami. Administratorzy Reddita stwierdzili, że fotografia ma wystarczający potencjał, by jeszcze raz stać się tematem przeróbek i memów.

Zapraszamy do oglądania nadesłanych przez internautów propozycji i wyboru własnych faworytów. Napiszcie w komentarzach, która praca zasługuje na miano najlepszej.