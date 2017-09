Ciekawska krowa wystawiła głowę z jadącej ciężarówki. O włos uniknęła wypadku

Do opisywanego zdarzenia doszło na autostradzie Tullamarine, łączącej Melbourne z lotniskami Essendon i Melbourne. W pewnym momencie jeden z mężczyzn jadących za ciężarówką wiozącą bydło, zwrócił uwagę na rzadko spotykany widok. Jedna z krów zdołała uwolnić się z transportu na tyle, by niemal do połowy wystawić swój tułów na zewnątrz pojazdu.

Początkowo scena rozbawiła filmującego i jego kolegę prowadzącego samochód. Później jednak zauważyli, że zwierzę może zahaczyć o znaki wiszące nad trasą. Kiedy ciężarówka z krową przejeżdżała pod jedną z takich tablic, obaj nie potrafili powstrzymać okrzyków przerażenia. Na szczęście zwierzęciu nic się nie stało.

Film kończy się chwilę później, z czego można się domyślać, że zwierzę dojechało bezpiecznie do celu. Nagranie opublikowane zostało na Facebooku i szybko zyskało dużą popularność. Internauci i dziennikarze opisujący sprawę nazywają zwierzę „uroczym” i zwracają uwagę na „zagubioną minę” krowy.