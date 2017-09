Co z tym końcem świata? Ostatnia teoria głosiła, że nastąpi właśnie 23 września

O możliwych końcach świata słyszymy ostatnio coraz częściej, już niemal co miesiąc. Zwolennicy teorii spiskowych twierdzą bowiem, że coraz więcej znaków wskazuje na to, że koniec naszej planety jest coraz bliższy. Chrześcijański numerolog David Meade stwierdził ostatnio, że koniec świata nastąpi 23 września. To właśnie tego dnia Ziemia miała się zderzyć z planetą Nibiru. Swoją teorię oparł na zapisanych w księdze Izajasza słowach: „Oto dzień Pański nadchodzi okrutny / najwyższe wzburzenie i straszny gniew / żeby ziemię uczynić pustkowiem / wygładzić z niej grzeszników. Bo gwiazdy niebieskie i Orion / nie będą jaśniały swym światłem / słońce się zaćmi od samego wschodu / i swoim blaskiem księżyc nie zaświeci”.

Numerolog powołał się również na wcześniejsze ustalenia Zecharii Sitchina, który doszedł do wniosku, że w Układzie Słonecznym znajduje się planeta, Nibiru, o której nie słyszeli astronomowie. Według teorii Sitchina, ma ona być zamieszkana przez zaawansowaną technologicznie rasę istot, które zostały określone mianem Anunnaków. Meade twierdził, że już 23 września Nibiru uderzy w Ziemię, doprowadzając tym samym do końca świata. Numerolog wskazywał, że zwiastunem nieuchronnie zbliżającej się Apokalipsy było niedawne całkowite zaćmienie Słońca nad Stanami Zjednoczonymi.

Do końca dnia zostało jeszcze trochę czasu, jednak jak dotąd żadne obserwatorium nie poinformowało o zbliżającej się do Ziemi planecie. Czyżby i tym razem przepowiednia okazała się fałszywa?