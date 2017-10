Znany raper chce udowodnić, że... Ziemia jest płaska. Uruchomił zbiórkę

Raper B.o.B. opublikował w zeszłym roku na Twitterze zdjęcie z podpisem „Miasta w tle są od siebie oddalone około 16 mil (25 km – red.). Gdzie jest zakrzywienie? Wyjaśnijcie proszę ” .

Argumenty naukowców, którzy tłumaczą, dlaczego nie widać zaokrągleń, nie przekonały rapera. Najwyraźniej to zagadnienie nie dawało mu spokoju, bo postanowił uruchomić zbiórkę w serwisie crowdfundingowym GoFundMe. „Wesprzyj B.o.B w zakupie i uruchomieniu satelitów w przestrzeni kosmicznej. On przekazał już tysiąc dolarów, aby to osiągnąć i będzie na bieżąco, krok po kroku, aktualizował dokumentację! Pomóż B.o.B znaleźć zakrzywienie!” – brzmi opis akcji. Całkowita suma, którą chce zebrać raper to 200 tys. dolarów.

Rapper, którego prawdziwe imię to Bobby Ray Simmons Jr, jest zwolennikiem teorii, że Ziemia jest w rzeczywistości dyskiem, a nie kulą. Jej wyznawcy sądzą, że gdyby Ziemia była okrągła, to zakrzywienia można by było dostrzec gołym okiem.