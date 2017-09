Znamy ulubioną piosenkę psychopatów. Obalono też mit łączący ich z muzyką klasyczną

Kinomani kojarzą pewnie Hannibala Lectera z „Milczenia Owiec”, słuchającego w przerwach pomiędzy kolejnymi masakrami klasycznych symfonii. W powszechnej świadomości zapisał się także obraz Patricka Batemana z „American Psycho”, który po dłuższej analizie utworów „Genesis” i Phila Collinsa, rąbie siekierą ciała swoich ofiar. Dzięki sprawdzeniu gustu muzycznego ponad 3 milionów internautów wiemy jednak, że słuchacze osiągający wysokie wyniki w testach na psychopatę wybierają zwykle rap i heavy metal. Badanie przeprowadzone w Wielkiej Brytanii przez Channel 4 rehabilituje też muzykę klasyczną, która – jak się okazuje – obok jazzu stanowi gatunek najmniej ceniony przez osoby z trwałymi zaburzeniami osobowości.

Dokładniejsze i bardziej profesjonalne badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Nowym Jorku określiły nawet, jakich konkretnie utworów lubią słuchać osoby, które możemy nazwać psychopatami. Wyselekcjonowanej grupie 200 badanych dano do oceny 260 utworów muzycznych. W poniższej prezentacji przedstawiamy, które piosenki uzyskały najwyższy wynik u ludzi z osobowością dyssocjalną, a które były wskazywane przez osoby o kompletnie przeciwnej charakterystyce.

Run The Jewels - Legend Has It

Choć może to nie zabrzmieć najlepiej, Sia i The Knack to chyba mimo wszystko nie nasza bajka.



The Knack - My Sharona

Inna, to piosenka mniej popularnego zespołu The Knack.



Sia - Titanium (wykonanie Madilyn Bailey)

Ustalono też, jakie są ulubione piosenki osób, których w najmniejszym stopniu nie można by nazwać psychopatami. Jedną z nich jest wielki przebój wokalistki Sia.



Eminem - Lose Yourself

Innym cenionym przez tę grupę utworem jest piosenka Eminema, promująca biograficzny film o nim samym pt. "Ósma mila".



Blackstreet - No Diggity

Naukowcy z New York University zdołali nawet określić ulubiony kawałek psychopatów. Posłuchajcie, jak brzmi "No Diggity".



Marilyn Manson - The Nobodies

Drugim najpopularniejszym wśród psychopatów gatunkiem jest metal.



Ab-Soul - Terrorist Threats

Badania dowodzą jednak, że psychopaci wcale nie lubią Phila Collinsa, ani tym bardziej muzyki klasycznej. Jednym z ulubionych gatunków osób, które nie odnajdują się w społeczeństwie, jest rap.



Scena z filmu "Hannibal"

Wielkim melomanem jest także Hannibal Lecter, znany z "Milczenia Owiec".



Scena z filmu "American Psycho"

Przed orgią z prostytutkami psychopatyczny morderca Patrick Bateman opowiada im o muzyce Phila Collinsa i zespole "Genesis".