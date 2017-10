„Kim jest ten »mistrz«?” Apel lubelskiej policji to prawdziwa „perełka”

„To nagranie z monitoringu mówi w tym przypadku samo za siebie. Niewątpliwie mamy do czynienia z »mistrzem«” – kpią lubelscy policjanci. „ Mimo, że kopanie nie jest jego najmocniejszą stroną to jednak dzięki dużej determinacji udało mu się pokonać trzy oświetleniowe słupki. Sprawą nieustalonego dotąd wandala zajmują się policjanci z IV komisariatu w Lublinie. Wiemy, że teraz niełatwo będzie się przyznać do znajomości z tym »mężczyzną« niemniej jednak liczymy na Waszą pomoc. Na szczęście informację - jak zawsze w takich przypadkach - można przekazać anonimowo ” – brzmi komunikat lubelskiej policji.

Jak informują funkcjonariusze, do incydentu z udziałem bohatera nagrania doszło przy ul. Głębokiej w Lublinie. Mężczyzna z wielkim trudem zniszczył 3 słupki, co naraziło samorząd na straty rzędu 2500 złotych. Sprawcy nie udało się złapać na gorącym uczynku, ale policja liczy, że uda się go namierzyć dzięki nagraniu z monitoringu.

„Jeżeli znacie tego mężczyznę podzielcie się swoją wiedzą z nami. My też bardzo chcielibyśmy go poznać. Informację - jak zawsze w takich przypadkach - można przekazać anonimowo. Wystarczy zadzwonić do oficera dyżurnego pod nr tel. (81) 535-48-00” – apeluje lubelska policja.