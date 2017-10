Pomeczowa wpadka Andrzeja Dudy. Prezydent chciał naprawić błąd, popełnił kolejny

Problem w tym, że reprezentacja Polski nie grała wczoraj z Kazachami w Astanie, tylko z Armeńczykami w Erywaniu. Oglądając ten mecz trudno było nie zwrócić na to uwagi, ponieważ komentatorzy wielokrotnie powtarzali nazwę miasta. Poświęcili nawet chwilę na wytłumaczenie wątpliwości co do poprawności nazewnictwa: Erywań, a nie Erewań i Armeńczycy, a nie Ormianie (nie każdy obywatel Armenii – Armeńczyk, jest Ormianinem). Możliwe, że prezydent – chcąc uniknąć słynnych już żartów komentatora Tomasza Hajty – słuchał meczu bez dźwięku. To wyjaśniałoby poprawienie Astany na Erewań, po usunięciu pierwszego tweeta.

W samym meczu Polska pewnie wygrała z Armenią 6:1 i jest o krok od awansu do Mistrzostw Świata w Rosji. Teraz Biało-Czerwonym do wystarczy zaledwie punkt w meczu z Czarnogórą. Spotkanie w Erywaniu okazało się historyczne dla Roberta Lewandowskiego, który skompletował hat-tricka i wyprzedził Włodzimierza Lubańskiego w klasyfikacji strzelonych bramek w reprezentacji Polski.Oprócz hattricka Lewandowskiego, kibice mogli obejrzeć też gole Grosickiego, Błaszczykowskiego i Wolskiego.