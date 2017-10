Tak wygląda dziś wnuczka legendarnej Grace Kelly. Uderzające podobieństwo

19-latka jest najmłodszą córką księżnej Stephanie z Monako. Ma przyrodniego 24-letniego brata Louis i przyrodnią 23-letnią siostrę Pauline, których ojcem jest Daniel Ducruet. Ojcem 19-latki jest Jean-Raymond Gottlieb.

Galeria:

Tak wygląda dziś wnuczka Grace Kelly

Grace Kelly uważana jest za ikonę kina. By w wieku 26 lat przejść do historii kina wystarczyło jej 11 filmów. Porzuciła ten status, aby wyjść za mąż za księcia Monako Reiniera III. Największym sukcesem w jej aktorskiej karierze okazała się rola Georgie Elgin w filmie George’a Seatona "Dziewczyna z prowincji". Kelly otrzymała za nią Oscara w 1955 dla najlepszej aktorki; ponadto utwór doczekał się sześciu innych nominacji do Nagród Akademii Filmowej, sama Kelly otrzymała też brytyjską nagrodę BAFTA dla najlepszej aktorki zagranicznej.