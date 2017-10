Wydaje się, że szary. A może jednak różowy? Spór o kolor buta podzielił internautów

„Dziewczyny, przyjaciółka wysłała mi zdjęcia pytając, w jakich kolorach jest ten but. Powiedziałabym, że bladoróżowym i białym, ale ona twierdzi, że to bladoniebieski i szary. Co wy widzicie?” - napisała na Facebooku Nicole Coulthard i wywołała niemałą dyskusję. W komentarzach przeplatają się sprzeczne wersje, a niektórzy twierdzą nawet, że są w stanie przychylić się do obu rozwiązań. „Przysięgam, że patrzyłam na to przez chwilę i wydawało mi się, że to szary i turkusowy. Potem wyszłam, wróciłam do komputera i widzę różowy i biały. Co do diabła?” - pisze jedna ze sfrustrowanych uczestniczek dyskusji.

Brytyjskie media już spekulują, że zagadka może dorównać popularnością zdjęciu sukienki, które w lutym dwa lata temu zamieściła szkocka piosenkarka Caitlin McNeill. Pytała wówczas, jakiego koloru jest kreacja: biało-złotego czy niebiesko-czarnego. Rozstrzygniecie tej kwestii podzieliło internautów. Naukowe wyjaśnienie problemu, możliwe do zastosowania także w przypadku koloru butów, zaprezentował PAP. Podobnych zagadek było więcej. Jak sobie z nimi poradzicie?

Galeria:

Złudzenia optyczne na zdjęciach