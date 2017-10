17-latka z Polski robi światową karierę jako „latająca tancerka”. To warto zobaczyć

Cykl krótkich filmów dokumentalnych „Out of Frame” Red Bull TV ma pokazywać innowacje w sporcie i kulturze, rzeczy nieoczywiste, na które szersza publiczność mogła nie zdążyć jeszcze zwrócić uwagi. Tym większa radość, że w takich kryteriach odnalazła się zaledwie 17-letnia Maja Kuczyńska z Polski. Swoje nietypowe hobby zaprezentowała jako pierwsza postać pojawiająca się w serii. Pokazała całemu światu, jak się tańczy w tunelu aerodynamicznym.

Dyscyplina, którą uprawia Kuczyńska to skydiving. Dosłownie można to tłumaczyć jako „nurkowanie w powietrzu”. Na filmie zatytułowanym „Different techniques, one dance” zamieszczonym w serwisie Youtube możemy oglądać popis umiejętności Polki. Uwagę zwraca czerpanie inspiracji z różnych szkół tańca – od baletu po breakdance. W sieci znaleźć można też inne nagrania z Mają, na których tańczy do popularnych hitów czy opowiada o swojej pasji.