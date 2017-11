Fotograf ujawnia kulisy niezwykłych sesji zdjęciowych. „Wiele osób jest w szoku, gdy widzą, jak to wygląda naprawdę”

Galeria:

Cała prawda o artystycznych zdjęciach w plenerze

Pary wylegujące się na pięknych piaszczystych plażach, modelki pozujące w opuszczonych budynkach, kobiety obsypane kwiatami. U wielu internautów podczas oglądania fotografii w pięknych sceneriach pojawia się nutka zazdrości. Wiele osób zastanawia się również, w jaki sposób powstały te zdjęcia. Brazylijski fotograf ślubny Gilmar Silva postanowił uchylić rąbka tajemnicy. Na jego profilu na Facebooku oraz Instagramie można zobaczyć zakulisowe przygotowania do wielu różnych sesji zdjęciowych, w których wzięły udział kobiety w ciąży, pary oraz dzieci.

Z fotografii opublikowanych przez Silvę wynika, że w wielu przypadkach zdjęcia są upiększane za pomocą programów graficznych.

Projekt, zatytułowany LUGARxPHOTO ( „miejsce i fotografia” ) pokazuje również, że to, co widzimy w internecie jest często wielokrotnie przerabiane i nie pokazuje prawdziwego życia. – Każdy lubi pięknie wyglądać i mieć piękny obrazek, dlatego często przerabiamy zdjęcia. Jednak nie zawsze to, co widzimy pokazuje realny świat. Warto o tym pamiętać, zanim popadniemy w kompleksy myśląc, że nie wyglądamy jak modelki z fotografii. Wiele osób jest zszokowanych, gdy widzą, jak to wygląda naprawdę – podkreślił.