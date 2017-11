Nieoczekiwana zmiana fryzury Roberta Lewandowskiego. Zobacz najlepsze memy!

Galeria:

Nieoczekiwana zmiana fryzury Roberta Lewandowskiego

Można uznać, że miarą popularności piłkarza jest m.in. to, że pisze się o nim w kontekście innym niż tylko sportowy. Zawodnicy najczęściej trafiają na czołówki portali z powodu swojego życia prywatnego, ale też eksperymentów z wyglądem. Tym razem zaszaleć postanowił sam Robert Lewandowski, a efektami metamorfozy pochwalił się na Instagramie. „Czasem musisz coś zmienić” – napisał najsłynniejszy polski piłkarz. Zdjęcie przedstawiające go w nowym kolorze włosów w ciągu niewiele ponad godziny polubiło 330 tys. osób. Internauci stworzyli również wiele memów, w których m.in. porównują polskiego napastnika do innych niemieckich piłkarzy, a także do popularnego bohatera kreskówek Johnny'ego Bravo. Pojawiły się również spekulacje, że zmiana fryzury Roberta Lewandowskiego to fragment kampanii marketingowej.