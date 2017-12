Internet „odkurzył” pierwszy telewizyjny występ 12-letniej Meghan Markle. Dotyczył praw kobiet

Brytyjczycy oszaleli na punkcie narzeczonej księcia Harry'ego – Meghan Markle. Chcą wiedzieć na jej temat wszystko i w tym celu przekopują internetowe archiwa w poszukiwaniu jej sukcesów, wpadek i innych ciekawostek. Teraz popularność zdobywa zwłaszcza jedno nagranie, na którym Meghan ma 12 lat. Rezolutna dziewczynka docieka w nim, dlaczego w reklamie dotyczącej zmywania naczyń narrator cały czas odwołuje się do kobiet. Czy mężczyźni tego nie robią? Przecież w jej domu tata też zmywa naczynia.

Zagubiona i zniesmaczona treścią telewizyjnej reklamy 12-latka postanowiła napisać list do firmy odpowiedzialnej za środki do mycia naczyń. Kopie przesłała także do ówczesnej Pierwszej Damy, Hillary Clinton oraz sławnej w tamtych czasach prawniczki broniącej praw człowieka, Glorii Allred. Co ciekawe, producent – firma Proctor & Gamble – pod wpływem krytyki ostatecznie zmieniła treść kontrowersyjnej reklamy. Zamiast słowa „kobiety”, pojawiły się tam określenie „ludzie”.

Galeria:

Zaręczyny księcia Harry'ego i Meghan Markle

Zaręczyny i pierścionek

W poniedziałek 27 listopada Pałac Kensington ogłosił na Twitterze zaręczyny księcia Harry'ego z amerykańską aktorką Meghan Markle. Poinformowano, że ślub odbędzie się na wiosnę 2018 roku. Jeszcze tego samego dnia przyszli małżonkowie pojawili się wspólnie w Sunken Garden, gdzie pozowali wytrwale do zdjęć. 36-letnia aktorka zaprezentowała też pierścionek zaręczynowy, który dostała od narzeczonego. Brytyjskie media informują, że został on osobiście zaprojektowany przez księcia Harry'ego. Znalazł się w nim diament z Botswany i dwa kamienie z osobistej kolekcji księżnej Diany.

Kim jest Meghan Markle?

Meghan Markle jest o trzy lata starsza od księcia Harry'ego. Media komentują związek amerykańskiej aktorki z młodym Windsorem również dlatego, że ma ona za sobą rozwód. Wybranka księcia Harry'ego pochodzi z rozbitej rodziny. Jej rodzice rozwiedli się, gdy miała 6 lat. Ojciec Meghan, Thomas Markle to znany filmowiec. Z kolei matka, Doria Ragland jest instruktorką jogi i terapeutką. Dla księcia Harry'ego Meghan zdecydowała się nawet na zmianę obywatelstwa. Nie wiadomo jednak kiedy dokładnie zakończy się cała procedura, ponieważ zgodnie z brytyjskim prawem może ona trwać nawet kilka lat.