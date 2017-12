Robert Lewandowski nie potrafi rysować? To nagranie stało się hitem internetu

Robert Lewandowski to najlepszy polski piłkarz. Talentu do strzelania goli zazdrości mu niejeden sportowiec. Okazuje się jednak, że kapitan reprezentacji Polski nie do końca potrafi rysować. W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia piłkarze Bayernu Monachium otrzymali nietypowe zadanie. Zawodnicy mistrza Niemiec mieli...narysować Świętego Mikołaja. Patrząc na nagranie, które umieszczono na oficjalnym profilu niemieckiego klubu na portalu Youtube, najlepszy polski piłkarz nie może się pochwalić talentem artystycznym. Zdecydowanie lepiej z zadaniem poradził sobie bramkarz Bayernu Monachium Manuel Neuer.

