Najnowsza iluzja optyczna prosto z Japonii. Możesz wpatrywać się godzinami i nie dostrzec prawdziwego obrazu

Mogliście nigdy nie słyszeć o profesorze psychologii z Uniwersytetu Ritsumeikan w Kioto, ale z pewnością mieliście już kiedyś przed oczami jego zagadki. Akiyoshi Kitaoka to autor ogromnej liczby tego typu szarad. W jednym ze swoich najnowszych dzieł udowodnił, że koncentryczne kręgi nasz mózg może postrzegać ze spiralami. Zobaczcie sami.

Co przedstawia powyższy obrazek? Zakręconą do środka spiralę? Błąd! To falujące kręgi, co dobrze przedstawia grafika zamieszczona przez jeden z zagranicznych portali z łamigłówkami. Można to sprawdzić także inną, domową metodą. Zachęcamy do przyłożenia długopisu, czy nawet palca do ekranu i przejechanie wzdłuż dowolnej linii. Nadal spirala, czy jednak okręgi?

