Lewandowski strollowany przez kibiców. Niespodziewanie stał się bohaterem wielu przeróbek

Galeria:

Memy z leżącym Robertem Lewandowskim

Każdy fan piłki nożnej wie, że chociaż w piłkę gra się na stojąco, bardzo często zawodników można oglądać także w parterze. Nie zależy to zupełnie od ich kunsztu sportowego, a raczej od zadań na boisku. Częściej faulowani i – co za tym idzie – przewracani są bowiem zawodnicy ofensywni, których defensorzy za wszelką cenę starają powstrzymać. Od czasu do czasu trafia się co prawda zawodnik – przykładem Cristiano Ronaldo – który podejrzanie często ląduje na murawie. Naszego Roberta do tej pory jednak trudno było zaliczyć do grona zbyt delikatnych, czy „udawaczy”.

Jakakolwiek nie byłaby więc geneza najnowszych memów z „Lewym” w roli głównej, trzeba przyznać – są one śmieszne. Zdjęcie z soboty 16 grudnia z meczu przeciwko VfB Stuttgart wielu kojarzy się z pająkiem, części z akrobatą, niektórym jeszcze nawet z odrzutowcem. Tamto spotkanie zakończyło się zwycięstwem Bayernu 1:0, a jedynego gola zdobył w nim Thomas Mueller. Skoro więc w weekend nie mogliśmy cieszyć się z bramki kapitana reprezentacji Polski w Bundeslidze, to może chociaż na pocieszenie pośmiejemy się z memów z Robertem Lewandowskim?