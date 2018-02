„Vogue” czy „Smogue”? Okładka słynnego magazynu rozpaliła kreatywność internautów. Te przeróbki przejdą do historii

Galeria:

Przerobione okładki polskiego wydania „Vogue’a”

„Nareszcie możemy zaprezentować wam pierwszą okładkę magazynu »Vogue Polska«. Małgosia Bela i Anja Rubik pozowały przed obiektywem Juergena Tellera – fotografa, który uwielbia improwizować. Efekty całej sesji będziecie mogli zobaczyć już jutro, w pierwszym numerze polskiej edycji magazynu »Vogue«” – czytamy na Facebookowym profilu magazynu.

– Dla mnie od początku było jasne, że bohaterkami pierwszej okładki powinny być Małgorzata Bela i Anja Rubik. Razem, jak nigdy dotąd – mówi redaktor naczelny magazynu Filip Niedenthal. – Od dwudziestu lat jestem wiernym fanem Juergena Tellera. Marzyłem, by móc zaprosić go do Polski i obserwować przy pracy. Spełniło się z nawiązką. Zrobiliśmy razem sesję, która na pewno niejednego zaskoczy – stwierdza.

Czytaj także:

Oto pierwsza okładka „Vogue Polska”. Kto się na niej znalazł?