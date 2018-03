Mama i jej córki odgrywają sceny z popularnych filmów. Efekt jest niesamowity!

Galeria:

Dzieci odwzorowały popularne sceny z filmów nominowanych do Oscarów

Siedem lat temu Maggie Storino otrzymała w prezencie urodzinowym dla jednej ze swoich córek czarną tiulową spódniczkę baletnicy. Kobieta postanowiła zrobić zdjęcie małej Sophii w nowej stylizacji. Kiedy pokazała fotografię znajomym, wiele osób mówiło, że wygląda ona jak kadr z filmu „Czarny łabędź” w reżyserii Darrena Aronofsky’ego.

Zachęcona dobrymi opiniami Maggie Storino, która jest wielką miłośniczką kina, postanowiła pójść za ciosem i zrekonstruować popularne sceny z filmów, które były nominowane do Oscarów. Z każdym rokiem mama i jej cóki: 7-letnia Sophie, 5-letnia Sadie i 2-letnia Sloane są coraz bardziej profesjonalne. Profil na Instagramie, na którym udostępniają swoje prace obserwuje blisko 20 tysięcy użytkowników aplikacji. Wśród filmów, które odtworzyła rodzina Storino są m.in. „Wilk z Wall Street” , „Madmax” , „Dunkierka” czy tegoroczny laureat Oscara „Kształt wody” .

– Dla dziewczynek jest to świetna zabawa. Mimo tego, że nie znają tych produkcji, ponieważ są jeszcze za małe, uwielbiają się przebierać, ja ich do niczego nie zmuszam – podkreśliła autorka projektu „Don't call me Oscars”.

