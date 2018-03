Czy to najbrzydsze domy na świecie? Tak wygląda koszmar projektanta wnętrz

Galeria:

Koszmarne, absurdalne, brzydkie. Osobliwe aranżacje wnętrz

Holland stworzyła osobliwą kolekcję zdjęć wnętrz, które są prawdziwym koszmarem dla estetów. Fotografie nieudanych aranżacji nadsyłają jej sami internauci. – Większość z tych zdjęć dostaję od innych osób. Zaczęłam zdobywać followersów, mówiąc im: „Też tego nienawidzę”. Okazywało się, że oni również. Dlaczego w takim razie ktoś wciąż robi tak okropne dekoracje„ – pyta Dina w rozmowie z portalem architecturaldigest.com.

– To wszystko przez brak komunikacji miedzy projektantem i właścicielem. Gdy jesteś projektantem, ludzie wynajmują cię, bo potrzebują twojej opinii. Wielu młodych aranżerów nie ma jednak takiej pewności siebie, by powiedzieć pracodawcy: "Nie, to wygląda koszmarnie". Właśnie tak rodzą się te okropne wnętrza – ocenia projektantka.