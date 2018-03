Mecz Polska - Korea Południowa oczami internautów. Zobacz najlepsze memy!

Galeria:

Najlepsze memy po meczu Polska - Korea Południowa

Reprezentacja Polski pokonała Koreę Południową 3:2 w meczu w Chorzowie. Było to spotkanie towarzyskie w ramach przygotowań do Mistrzostw Świata w Rosji. Bramki dla Polaków zdobywali Robert Lewandowski, Kamil Grosicki i Piotr Zieliński. Polacy do tego spotkania przystąpili podwójnie zmotywowani. Po pierwsze, chcieli się zrehabilitować za porażkę z Nigerią. Po drugie, po blisko 9-letniej przerwie polska reprezentacja wróciła na legendarny Stadion Śląski. Adam Nawałka dokonał kilku roszad w porównaniu ze sparingiem z Nigerią. Debiut w zespole zaliczył Taras Romanczuk z Jagielloni Białystok, a linię obrony uzupełnili Michał Pazdan i Maciej Rybus.

Nawałka: Nie będę na gorąco oceniał piłkarzy

Selekcjoner Adam Nawałka po ostatnim gwizdku przyznał, że takie mecze pokazują, ile jeszcze czeka nas pracy. – Służą doskonaleniu strategii gry i sprawdzeniu zawodników, którzy kandydują do kadry. Spotkania z dobrymi przeciwnikami, jak Korea Południowa, dają nam sporo informacji o sytuacji personalnej i prognozach na mistrzostwa świata. Nie będę na gorąco oceniał piłkarzy, zrobimy to dopiero po dokładnej analizie – mówił szkoleniowiec.