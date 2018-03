W tym konkursie nie chodzi o to, by wyglądać pięknie. Uczestnicy pozują... z zamarzniętymi włosami

Galeria:

Gorące źródła i zimne powietrze. Oto efekt

Choć kalendarzowo mamy wiosnę, w Polsce raczej pozostajemy w zimowym klimacie. Warto w tej sytuacji spojrzeć na tych, którzy potrafią podejść do zimna z poczuciem humoru. Właściciele kanadyjskiego parku zdrojowego i basenów Takhini Hot Springs lezącego w Jukonie, gdzie panuje subarktyczny klimat, są tego najlepszym dowodem. Co roku zachęcają swoich klientów do udziału w nietypowej zabawie - konkursie na najbardziej szalone zdjęcie z zamarzniętymi włosami.

Pożądany efekt łatwo osiągnąć - temperatura wody w zewnętrznych basenach to około 40 stopni Celsjusza, podczas gdy temperatura powietrza spada nawet do -30 stopni Celsjusza. W takich warunkach zamoczenie włosów szybko kończy się ich zamarznięciem. I własnie o to chodzi - teraz wystarczy już tylko zrobić zdjęcie i liczyć, że będzie się wyglądało śmieszniej od innych osób w podobnej sytuacji. Musimy przyznać, że efekt jest komiczny. Nie jesteśmy tylko pewni, czy podobnie pozytywne są skutki zdrowotne.