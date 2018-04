Internauci byli bezlitośni. Przesłuchanie Zuckerberga stało się jednym wielkim memem

Szalona moda opanowała Japończyków. Zobaczcie, co robią ze zwykłą folią aluminiową

Któż z nas nie formował czasem kuli z popularnej folii na kanapki (w niektórych częściach Polski nazywanej „sreberkiem”, „pazłotkiem”, a nawet „pozłotkiem”). To, co robią z nią Japończycy, przechodzi jednak wszelkie wyobrażenie. To...