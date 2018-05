Dlaczego w słoneczny dzień nie nosić takich spodni? Kobiety przestrzegają

Galeria:

Słońce i spodnie z dziurami? Oto efekt!

Wydaje się, że gdy słońce przyświeca, wystarczy się ubrać tak, żeby nie było za gorąco. Okazuje się jednak, że to jeszcze nie wszystko. Warto zwrócić uwagę na to, które części ciała będą wyeksponowane, by później nie mieć problemu z przykrymi konsekwencjami. Niewielu bowiem jest chyba zwolenników opalania przypadkowych fragmentów skóry na nogach. Niestety, tym własnie grozi założenie spodni z dziurami, o czym przekonała się niejedna kobieta.

Internautki swoimi zabawnymi wpadkami dzielą się w mediach społecznościowych, by przestrzec inne kobiety. „Ja odrobiłam swoją lekcję. Słońce i podarte spodnie – nie powinno się tego łączyć” – komentuje jedna z nich.