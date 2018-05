Parodiuje celebrytów tak dobrze, że śledzi go 668 tys. użytkowników Instagrama. Poznajcie Emi

Patyczki do uszu, papier toaletowy, worki na śmieci i wszystko co akurat mają w warzywniaku za rogiem. To materiały, z których Emanuele Ferrari tworzy swoje kreacje, odwzorowując stroje z domów mody Gucci, Versace czy Louis Vuitton. Trzeba przyznać, że wychodzi mu to świetnie, nawet jeżeli czasem da się dostrzec pewne „niedociągnięcia”. Jego projekty są nie tylko genialne, tanie i jadalne. Przede wszystkim są przezabawne i sprawiają, że nieosiągalne kreacje gwiazd z pierwszych stron gazet nie wydają się już tak pociągające.

Na swoich parodiach młody Włoch dorobił się już ponad 668 tysięcy obserwujących na Instagramie. Emanuele Ferrari, znany też jako Emi, swoje pierwsze prace zaprezentował światu w 2014 roku. Od tamtego czasu z nikomu nieznanego internetowego żartownisia sam stał się sławą. Jest zapraszany do włoskich mediów, gdzie w zabawny sposób opowiada o swoich początkach i inspiracjach na kolejne projekty. Prace pomysłowego Włocha zobaczyć możecie w naszej galerii, zamieszczonej na początku artykułu. Które z nich podobają Wam się najbardziej?