Poseł Nowoczesnej w nietypowym stroju. Dlaczego się tak ubrał?

„Koreańczycy zagrali znakomity mecz, wygrywając 2:0 z aktualnymi jeszcze mistrzami świata! Brawo Korea!” – napisał na Twitterze Piotr Misiło. Poseł Nowoczesnej zamieścił też zdjęcie, na którym pozuje – jak wyjaśnił – w koreańskim stroju ludowym. Fotografia zaskoczyła internautów, którzy nie szczędzili politykowi komentarzy. „Krychowiak skrytykowałby Pana, że kolorystycznie nie pasuje” – napisał jeden z nich. „Ładny strój. Niestety brakuje Panu odpowiednich butów. Buty są bardzo ważne” – zauważył inny.

Niemcy odpadają z mundialu

Przypomnijmy, że w środę Korea Południowa wyeliminowała Niemców z mundialu, wygrywając z nimi 2:0. Niemcy na własne życzenie skomplikowali sobie sytuację w pierwszej fazie Mistrzostw Świata. Obrońcy tytułu najlepszej drużyny globu przegrali pierwsze spotkanie w grupie z Meksykiem. Drugi mecz, który był dla nich spotkaniem „o wszystko” wygrali 2:1 ze Szwecją, po bramce Toniego Kroosa w doliczonym czasie gry. Tym samym było wiadomo, że podopieczni Joachima Loewa wywalczą awans do 1/8 finału w przypadku wygranej z Koreą Południową oraz przy korzystnym wyniku meczu Szwecji z Meksykiem.

Dwa ciosy w końcówce

W pierwszej połowie Koreańczycy postawili wysoko poprzeczkę Niemcom. Mistrzowie świata przeważali, ale nie potrafili przełożyć tego na sytuacje bramkowe. Podopiecznym Joachima Loewa brakowało pomysłu na wykończenie akcji. Koreańczycy pokazali, że są nie tylko zdyscyplinowani w obronie, ale także niebezpieczni w ataku. W 19. minucie azjatycka drużyna była blisko strzelenia bramki. Błąd po uderzeniu z rzutu wolnego popełnił Neuer, ale po chwili zrehabilitował się wybijając piłkę. Z kolei dośrodkowania Niemców były często blokowane, a ich akcje przewidywalne, przez co do końca pierwszej połowy utrzymał się wynik bezbramkowy.

Druga połowa upłynęła pod znakiem dominacji podopiecznych Loewa i nieudanych kontrataków Korei. Obrońcy tytułu próbowali swoich szans grając na jeden kontakt, strzelając zza pola karnego oraz przy dośrodkowaniach. Za każdym razem brakowało im jednak precyzji, a dodatkowo sprawę utrudniał fakt, że zdyscyplinowana defensywa rywali obronnie wychodziła z każdej akcji. Zepchnięci do defensywy Azjaci odpowiadali kontratakami, ale mieli problem z kluczowym podaniem, przez co ich wszystkie akcje wyglądały na groźne jedynie do momentu dojścia przed pole karne rywali.

Niemcy stwarzali coraz groźniejsze okazje. Stuprocentową szansę na zdobycie bramki miał Hummels, który w 87. minucie doszedł do dośrodkowania Oezila, ale uderzył barkiem i niecelnie. Sensacyjne rozstrzygnięcie nadeszło w doliczonym czasie gry. Piłkę w siatce po podaniu z rzutu wolnego umieścił Kim. Sędzia początkowo odgwizdał spalony, ale po konsultacji VAR zauważył, że to Kroos „podał” do Koreańczyka i uznał bramkę. Dwie minuty później fatalny błąd Neuera wykorzystał Son i strzelił do pustej bramki. Niemcy przegrali i żegnają się z mundialem!

Galeria:

Memy po przegranej Niemców z Koreą Południową