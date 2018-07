Polak wicemisterem w globalnym konkursie piękności. Ujawnił kulisy rywalizacji

Mister Polski 2017 Jakub Kucner dwa tygodnie temu wyjechał na zgrupowanie konkursu Mister Global do Tajlandii. Jako jedyny Europejczyk dostał się do TOP 5. Finalnie został drugim wicemisterem. Jak wyglądały kulisy konkursu? Czy między uczestnikami jest duża konkurencja? W „Dzień Dobry Wakacje” Kucner opowiedział o swojej karierze. Jakie plany na przyszłość ma w tej chwili?

Konkurs Mister Global 2018

Oficjalne wyniki konkursu zostały zaprezentowane na profilu facebookowym konkursu Mister Global 2018. Rywalizacja, która korzeniami sięga 2014 roku, ma na celu wyłonienie najpiękniejszego mężczyzny na świecie. Od pierwszej edycji w konkursie biorą udział reprezentanci z ponad 50 państw. Tegoroczne zmagania zostały przeprowadzone w Bangkoku.

„Nie tylko wygląd”

Panowie zaprezentowali się w kilku konkurencjach. Jury oceniało ich występ m.in. w strojach kąpielowych i wieczorowych. Uczestnicy konkursu pojawili się na scenie także w strojach narodowych. Tegoroczna nagroda powędrowała do Dario Duque ze Stanów Zjednoczonych. Pierwszym wicemisterem został Ahmed Lasgeen z Egiptu, a drugim Jakub Kucner. Polak pochwalił się swoim osiągnięciem na Instagramie.

„Stało się coś o czym nawet nie marzyłem – wywalczyłem tytuł drugiego wicemistera i wciąż nie wierzę, że to dzieje się naprawdę. Wylatując do Tajlandii nie miałem żadnych oczekiwań, parcia na osiągnięcie sukcesu, itp. Chciałem z dumą reprezentować barwy biało-czerwone i Was wszystkich” – napisał Kucner. „Dałem z siebie wszystko i byłem po prostu sobą. Tym zjednałem sobie przychylność i szacunek zarówno kandydatów z innych krajów jak i organizatorów. Na ten sukces złożyło się wiele czynników – nie tylko wygląd. Nie bez znaczenia była moja wizja promowania tytułu Mister Global, którą przedstawiłem podczas swojej prezentacji” – dodał.

Czytaj także:

Czarnoskóra kobieta po raz pierwszy wygrała konkurs Miss Universe Wielkiej Brytanii