Rybak złapał 2-metrowego żarłacza białego. Swoim okazem pochwalił się na Facebooku

Plaża Misquamicut to popularne wśród turystów miejsce z wieloma atrakcjami. W niedzielę 29 lipca w jej pobliżu miał miejsce wyjątkowy połów. Na pokładzie statku rybackiego znajdował się m.in. Michael Lorello, który z pewnością nie spodziewał się tego, że będzie miał możliwość z bliska zobaczyć żarłacza białego.

Prawie 2-metrowy rekin trafił do sieci rybackiej i ostatecznie został wciągnięty na pokład, gdzie przez blisko 10 minut próbował się uwolnić. Zdjęcia i nagranie z tego niezwykłego zdarzenia Lorello opublikował na Facebooku.

Mężczyzna przyznaje, że nigdy nie doświadczył czegoś podobnego w swojej dwudziestoletniej pracy. Rybacy postanowili wypuścić żarłacza białego z powrotem do wody. Użyli przymocowanego do pokładu dźwigu, aby unieść zwierzę. Obecność żarłacza białego w pobliżu Rhode Island to spora niespodzianka, ponieważ populacja rekinów w tym regionie jest mała.

