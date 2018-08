Ma 600 tys. fanów, zarabia na tym 1,2 mln złotych. Gwiazda Instagrama zdradza przepis na sukces

Galeria:

Natasha Grano. Jak została gwiazdą Instagrama?

Młoda matka z Oxfordshire może poszczycić się zaskakującą popularnością na Instagramie. Jak do niej doszła? Natasha Grano twierdzi, że podstawą była nauka na doświadczeniach innych. Kobieta w trakcie pierwszej ciąży zaczęła śledzić i analizować profile blogerek modowych takich jak Amrezy i z uwagą oglądać tutoriale na YouTube. Interesowało ją, jak w naturalny sposób powiększyć grono osób, które zainteresują się jej profilem. Jak twierdzi, swój sukces osiągnęła także dzięki pokazywaniu swojego luksusowego życia, ale popularność w sieci może jej zdaniem zdobyć każdy.

Jak zdobyć popularność na Instagramie?

Grano opracowała swoisty przepis zawierający kluczowe wskazówki dla osób, które chcą zaistnieć w mediach społecznościowych. Jej zdaniem najważniejsze są wysokiej jakości wpisy – chodzi tu głównie o zdjęcia. „Kiedy zaczynałam, prosiłam męża, żeby robił mi 40 zdjęć w różnych strojach” – wspomina. Dodaje, że istotna jest także regularność wpisów – początkowo co najmniej trzy dziennie.

„Chodzi o twoją historię” – radzi początkującym influencerom Grano. Istotny jest nie tylko przekaz, ale też dbałość o jego wyeksponowanie – tutaj pomagają hasztagi i dodawanie lokalizacji.

Ważne są nie tylko zdjęcia, ale i to, co obok nich. „Dowcipne podpisy lub ciekawe cytaty są zawsze dobre. Możesz też napisać coś, co jest istotne dla twojej fotografii” – radzi kobieta. Natasha Grano zwraca też uwagę na estetykę strony – zachęca do stosowania jednolitych filtrów na zdjęciach. Przede wszystkim podkreśla jednak, że kluczowa jest interakcja. „W początkach funkcjonowania profilu spędzałam wiele godzin lajkujac zdjęcia innych osób” – wspomina gwiazda Instagrama. Podkreśla, że dużą rolę odgrywa też dyskusja w komentarzach z fanami oraz pory, w jakich publikowane są posty. Pomóc może także „wsparcie” ze strony popularniejszego profilu, należącego np. do jakiejś gwiazdy.

Kim jest Natasha Grano?

Na koniec warto przyjrzeć się bohaterce publikacji „Femail”. Natasha Grano ma 28 lat. Przeszła operację powiększenia piersi i dwie korekty nosa. Mieszka ze swoim 48-letnim mężem oraz 2-letnim synem w londyńskim Mayfair. Partner modelki pracuje w branży gazowo-naftowej. Para posiada kilka nieruchomości, m.in willę w Marakeszu i dom na Sardynii. Na zdjęciach publikowanych przez Natashę często zobaczyć można ich luksusowe życie - auta z najwyższej półki, drogie stroje i podróże. Kobieta pojawi się we wrześniowym wydaniu Harper's Bazaar. Posty na jej profilu sponsorują marki takie jak Lipsy, Tresor Paris czy Pretty Little Thing, ale też m.in. producenci jachtów. Pozostaje pytanie, jaką rolę w jej karierze odegrał majątek męża.

Czytaj także:

Masz wrażenie, że gdzieś już widziałeś te zdjęcia? Internautka pokazuje prawdę o instagramowym życiu