Koszulka dla mężczyzn jak „sportowy biustonosz”? Oferta sklepu zaskoczyła klientów

Sklep internetowy z odzieżą ASOS do swojej oferty dołożył nietypowy element ubioru specjalnie dla mężczyzn. Niektórzy porównują go do sportowego biustonosza, inni określają jako koszulka czy t-shirt. Każdy ma swoją definicję, bo tak naprawdę trudno powiedzieć, co to jest.

Sklep internetowy z Wielkiej Brytanii zaskoczył swoich klientów produktem, którego... nie można zdefiniować. Mowa o bardzo krótkiej koszulce dla mężczyzn, która rzekomo jest inspirowana stylem vintage. Nawet najbardziej wymagający klienci mogą być jednak zdziwieni tym, co pojawiło się w ofercie na stronie ASOS. Jeden z użytkowników Facebooka porównał koszulkę do sportowego biustonosza. „Mniej znaczy więcej” Ze strony sklepu wynika, że nietypowa część garderoby jest dostępna w rozmiarach średnich lub dużych. Zapewniono, że będzie idealna, ponieważ... „mniej znaczy więcej”. Internauci żartują jednak, że w przypadku tego stroju istnieje tylko jeden rozmiar - za mały. „Jeśli zobaczę kiedyś kogoś w tym ubraniu, będę w szoku” – napisał jeden z użytkowników Facebooka, a jego komentarz cytuje „Daily Mail”. Inni twierdzili, że to doskonały strój do eksponowania „sześciopaku”, czyli wypracowanych mięśni brzucha. Niektórzy zwracali uwagę, że tego typu koszulki na męskich ciałach można już obaczyć np. w klubach. Wśród komentarzy pojawił się także pozytywny wpis sugerujący, że męska wersja sportowego stanika to świetny pomysł na ciepłe miesiące. „Dla zabawy w letnie wakacje” – ocenił jeden z internautów. Czytaj także:

Nietypowe koszulki dla mężczyzn ze sklepu ASOS Galeria: